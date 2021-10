Έτοιμη για το... ΝΒΑ δηλώνει η πρώην πορνοστάρ, Λίζα Αν

Η διάσημη, πρώην πορνοστάρ Λίζα Αν, ασχολείται ενεργά με την αθλητική δημοσιογραφία ενώ κάνει προπόνηση και για το... ΝΒΑ!

To 2015 η Λίζα Αν, για πολλούς η πιο διάσημη ηθοποιός ερωτικών ταινιών, αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους της καριέρας της και να... αλλάξει ρότα.

Εδώ και μια πενταετία διατηρεί το δικό της αθλητικό podcast στο οποίο αναλύει διάφορα σπορ, από χόκεϊ και μπέιζμπολ μέχρι NFL και μπάσκετ.

Πρόσφατα ανέβασε ένα tweet δηλώνοντας έτοιμη να παίξει... στο ΝΒΑ: «Σε περίπτωση που με καλέσει το ΝΒΑ, κάνω σοβαρή εξάσκηση στο τζαμπ σουτ μου».

Το έχει; (το μπάσκετ)

Just in case the NBA calls, been doing some real work on my jumper ... pic.twitter.com/xOc2ReQajS