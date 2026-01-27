Η αστυνομία της Λυών είναι σε επιφυλακή εν όψει της αναμέτρησης του Europa League με τον ΠΑΟΚ, με χιλιάδες Έλληνες φιλάθλους να ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Γαλλία.

Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ αναμένεται να βρεθούν στη Λυών ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (29/1) με την τοπική ομάδα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Γάλλοι έχουν ήδη προκριθεί στους «16», ωστόσο η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, με ρεπορτάζ από τα τοπικά Μέσα να μιλούν για... απόβαση.

Η γαλλική αστυνομία έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπονται τόσο γύρω από το «Groupama Stadium» όσο και στο κέντρο της Λυών, με στόχο να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συσκέψεις μεταξύ των Αρχών και εκπροσώπων του συλλόγου για τον προγραμματισμό των κινήσεων των οπαδών και τον έλεγχο της παρουσίας τους στο γήπεδο.

Ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου από την αστυνομία, κατατάσσοντάς τον στο επίπεδο 4 σε κλίμακα 5, την ώρα που προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, ώστε οι φίλαθλοι των δύο ομάδων να απολαύσουν το ματς χωρίς προβλήματα.