Ιγκουοντάλα: «Ο Ίρβινγκ δεν είναι στους 75; Tουλάχιστον στο Top-20»

Η λίστα με τους 75 κορυφαίους όλων των εποχών στο ΝΒΑ ολοκληρώθηκε. Και άρχισαν οι αντιδράσεις, με τον Αντρέ Ιγκουοντάλα να μιλάει για τον αποκλεισμό του Καϊρί Ίρβινγκ.

Η... γκρίνια μπορεί να κρατήσει για τα επόμενα 25 χρόνια. Όταν το ΝΒΑ αποφασίσει να βγάλει τους 100 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών.

Η λίστα των 75 έχει κάμποσους αποκλεισμούς, όπως τον Ντουάιτ Χάουαρντ, τον Βινς Κάρτερ και τον Καϊρί Ίρβινγκ. Για τον τελευταίο θέλησε να μιλήσει ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, αντίπαλος του σε μία σειρά τριών τελικών ανάμεσα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

«Όλοι λέτε ότι ο Καϊρί δεν είναι για τους 75. Συμφωνώ. Είναι τουλάχιστον στο Τοπ-20», έγραψε ο Ιγκουοντάλα στον λογαριασμό του στο twitter. Και εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Για το αν ο Ίρβινγκ, ο οποίος είναι στο... μάτι του κυκλώνα επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί, είναι στο Top-20 του φετινού πρωταθλήματος, πόσω μάλιστα όλων των εποχών.

Όλοι συμφωνούν πως ήταν καταλυτικός στο πρωτάθλημα των Καβαλίερς το 2016, ωστόσο προσθέτουν ότι μετά απ' αυτό δεν έχει κάνει τίποτα άλλο, ομαδικά και ατομικά.

So y’all saying @KyrieIrving ain’t top 75? I agree… he top 20 at least…