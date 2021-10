Πέλικανς: Off για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ο Zάιον

O Zάιον Ουίλιαμσον θα αναγκαστεί να μείνει στα πιτς για δύο εβδομάδες, χάνοντας το ξεκίνημα της σεζόν.

Πλήγμα για τους Πέλικανς που χάνουν τον κορυφαίο παίκτη τους. Ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και μετά θα επανεξεταστεί η κατάσταση του.

Ο σταρ της Νέας Ορλεάνης που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι δεν έχει ακριβή ημερομηνία επιστροφής, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος των πελεκάνων. Oι Πέλικανς ξεκινούν τη σεζόν στις 21 Οκτώβρη κόντρα στους Σίξερς και εκεί θα λείψει σίγουρα ο Ζάιον, όπως και στα ματς με Μπουλς, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Νικς και Κινγκς.

To... τέρας της φύσης των Πέλικανς έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και τις δύο πρώτες σεζόν του στο ΝΒΑ. Την αγωνιστική περίοδο 2019-20 έπαιξε σε μόλις 24 παιχνίδια, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε σε 61 ματς.

