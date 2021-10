NBA Top 75: Με Τζόρνταν, Πίπεν, Μπερντ και Τσάμπερλεϊν η δεύτερη 25άδα των κορυφαίων

Το NBA ανακοίνωσε τη δεύτερη 25άδα των κορυφαίων όλων των εποχών, με τους Μάικλ Τζόρνταν, Λάρι Μπερντ και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν να βρίσκονται ανάμεσα στα θρυλικά ονόματα.

Η πρώτη ανακοίνωση ονόμασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ανάμεσα στους 75 κορυφαίους όλων των εποχών. Η δεύτερη... φουρνιά διαθέτει ένα ιδιαίτερο, όπως και εξαιρετικό μίγμα θρύλων του ΝΒΑ!

Ανάμεσά τους ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Σκότι Πίπεν, ο Λάρι Μπερντ, ο Μάτζικ Τζόνσον, όλοι μέλη της Dream Team, αλλά και οι Τζέρι Ουέστ (το logo του ΝΒΑ), o Τζέιμς Ουόρθι (μέλος του Showtime των Λέικερς), αλλά και ο θρυλικός Ουίλτ Τσάμπερλεϊν!

This is a tribute to the @NBA, my family, friends, teammates, coaches, trainers, medical staff, front office and to the greatest AI fans all around the world. I couldn’t have done it without each and every one of yall!!! Thank YOU!!! pic.twitter.com/kItBpNiCgN