Τα shot charts της πρεμιέρας: Η αστοχία του Ουέστμπρουκ και τα σουτ του Γιάννη

Το ΝΒΑ ξεκίνησε και προσέφερε στο κοινό του το ανάλογο θέαμα. Μετά την απονομή των δαχτυλιδιών στους Μπακς, οι αστέρες των ομάδων ανέλαβαν δράση. Άλλοι επιτυχώς, άλλοι όχι και τόσο.

Η αγωνιστική περίοδος του κορυφαίου πρωταθλήματος έθεσε την αφετηρία της με δύο παιχνίδια... τελικών.

Οι Μιλγουόκι Μπακς με τη λάμψη από τα «διαμάντια» τους αντιμετώπισαν τους Μπρούκλιν Νετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο οδηγός της επανάληψης των περσινών ημιτελικών της Ανατολής πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 127-104 και έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Λίγο αργότερο, ο Λεμπρόν Τζέιμς και η παρέα του παρατάθχηκαν απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς του Στεφ Κάρι. Ο σούπερ σταρ των «Πολεμιστών» με μία... τριπλή εμφάνιση υποχρέωσε τον αντίπαλό του σε ήττα στην πρεμιέρα με 121-114, υπό το βλέμμα των φιλάθλων των Λος Άντζελες Λέικερς.

Δείτε με την βοήθεια του SofaScore την στατιστική 10 παικτών της πρεμιέρας. Γιάννης, Θανάσης, Καλαϊτζάκης αλλά και ο άχαστος Πατι Μιλς και ο Ούεστμπρουκ που έγινε πάλι... Ουέστμπρικ.

Ο «Greek Freak» πάτησε στο παρκέ του Fiserv Forum με την ίδια ένταση που έφτασε στον τίτλο.

Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και ακόμη μία φορά πρωταγωνίστησε και στις δύο πλευρές.

Επιθετικά του ταίριαξε περισσότερο το... αγαπημένο του παιχνίδι κοντά στη ρακέτα.

Ο έτερος Αντετοκούνμπο των Μπακς, Θανάσης, φρόντισε να είναι χρήσιμος κάθε λεπτό που μέτρησε εντός των γραμμών.

Ήταν ακριβής στις βολές του, ενώ πραγματοποίησε το καλύτερο μπλοκ, αφού το έκανε πάνω στον «Μούσια» παίρνοντας λίγο- πολύ εκδίκηση για τον αδερφό του.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης κατάφερε σε μία δύσκολη αναμέτρηση να βρει χρόνο για το ντεμπούτο του.

Ο νεαρός γκαρντ πέρασε στο παιχνίδι περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος, μάζεψε 2 επιθετικά ριμπάουντ, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο στα 2 σουτ που επιχείρησε.

Σε κάθε περίπτωση ήταν απλά μία αρχή...

Ο Πάτι Μιλς στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Νετς ήταν... 100άρης.

Στην πραγματικότητα το παιχνίδι του είχε να προσφέρει αυτό το ποσοστό έξω από τα 7.25μ. αφού δεν έχασε ούτε ένα σουτ από όσα επιχείρησε για 3πόντους.

Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να κάμψει την «μανία» των Μπακς.

Ο «KD» φάνηκε να παίρνει πάνω του το παιχνίδι των Νετς και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, ενώ σημείωσε double-double με τα 11 ριμπάουντ που κατέβασε.

Μαζί με τον Μίλς έδιναν ελπίδα στο σύλλογο του Μπρούκλιν, χωρίς ωστόσο να βρουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Δεν ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα για τον Τζέιμς Χάρντεν που αγωνίστηκε απέναντι στα αδέρφια Αντετοκούνμπο, έχοντας μία βραδιά αστοχίας.

Τα τέσσερα εύστοχα τρίποντα σώζουν εν μέρει τη στατιστική του, μαζί με τα 8 ριμπάουντ και τις 8 ασίστ.

Ο Στέφεν Κάρι ήταν αναμφίβολα ο κορυφαίος «Πολεμιστής» του παρκέ... παρά την άγονη βραδιά.

Με το triple-double που σημείωσε μετά από 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ έδωσε τους βαθμούς στην ομάδα του και επισκίασε κατά κάποιο τρόπο τα... τούβλα από την περιφέρεια.

The King shows their way