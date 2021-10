Σίλβερ: «Οι μεταγραφές Μπολ και Λάουρι εξετάζονται για tampering»

Η σεζόν μπορεί να ξεκινάει απόψε, αλλά ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ εξήγησε ότι οι έρευνες τις μεταγραφές των Λόνζον Μπολ και Κάιλ Λάουρι συνεχίζονται!

Ο Κάιλ Λάουρι μετακινήθηκε, μέσω sign and trade, στους Μαϊάμι Χιτ. Και ο Λόνζο Μπολ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στους Σικάγο Μπουλς.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το πρώτο τζάμπολ, ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ δεν αναφέρθηκε μόνο στην περίπτωση του Καϊρί Ίρβινγκ, αλλά και στις δύο μεταγραφές.

«Οι έρευνες για tampering στις δύο αυτές μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, είναι σε εξέλιξη», ήταν τα λόγια του Σίλβερ.

Τι σημαίνει το tampering; Ότι η μία - τουλάχιστον - πλευρά έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα από το επίσημο περιθώριο, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να... πιέσει για τη μεταγραφή.

Πάντως, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι υπήρξε tampering, οι ομάδες κινδυνεύουν με χρηματικό πρόστιμο.

