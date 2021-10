Πέισερς: Χάνει τα πρώτα 4 ματς της σεζόν ο Κάρις ΛεΒέρτ

Ο γκαρντ-φόργουορντ των Ιντιάνα Πέισερς δεν θα είναι παρόντας στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΝΒΑ.

Ο κόουτς Ρικ Καρλάιλ έκανε γνωστό πως ο Κάρις ΛεΒέρτ είναι νοκ-άουτ και δεν υπολογίζεται για τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια των Πέισερς της αγωνιστικής σεζόν 2021-22.

Ο 27χρονος swingman, ο οποίος αντιμετώπισε πέρσι ένα πρόβλημα στο νεφρό (όγκο) που τον κράτησε εκτός αγώνων για περίπου δύο μήνες, θα επανεξεταστεί στις 25 του τρέχοντος μήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί μέσα στον Νοέμβριο.

Ο ΛεΒέρτ μετακόμισε στην Ιντιανάπολις τον περασμένο Ιανουάριου, αφήνοντας τους Μπρούκλιν Νετς έπειτα από πέντε σεζόν. Σε 35 εμφανίσεις με τους Πέισερς, μέτρησε 20.7 πόντους, 4.9 ασίστ, 4.6 ριμπάουντ και 1.5 κλεψίματα ανά κάτι λιγότερο από 33 λεπτά δράσης.

Caris LeVert will miss our first four regular season games and will be reevaluated on October 25, according to head coach Rick Carlisle.