Νάγκετς: Άφησαν ελεύθερο τον Μπλακ

Ο πρώην παίκτης των Ζενίτ και Μακάμπι στην EuroLeague δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ των Ντένβερ Νάγκετς, με αποτέλεσμα να κοπεί από την προετοιμασία τους.

Ο 30χρονος σέντερ είχε υπογράψει περί τα τέλη Σεπτέμβρη ένα προσωρινό συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα από το Ντένβερ, όμως τελικά δεν θα τον βρει εκεί η νέα σεζόν.

Οι Νάγκετς τον έκοψαν και πλέον ο Αμερικανός ψηλός είναι ελεύθερος να αναζητήσει στην αγορά τον επόμενο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας. Μένει να φανεί αν σύλλογοι της Γηραιάς Ηπείρου θα εκφράσουν ενδιαφέρον, λόγω της πρόσφατης προϋπηρεσίας του παίκτη.

Ο Μπλακ έπαιξε πέρσι στο δεύτερο μισό της σεζόν στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ενώ την διετία 2018-2020 ενίσχυε την Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

