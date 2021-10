Ράπτορς: Πήραν Άλεξ Αντετοκούνμπο και τον στέλνουν στη G-League

O Άλεξ Αντετοκούνμπο υπέγραψε συμβόλαιο exhibit 10 (μη εγγυημένο, μονοετές) με τους Ράπτορς και ετοιμάζεται να πάει στη θυγατρική τους, στη G-League.

O Nικ Νερς επιβεβαίωσε πως ο Άλεξ Αντετοκούνμπο και ο Τζος Χολ προπονήθηκαν με τους Ράπτορς. Η ομάδα από το Τορόντο τους υπέγραψε με συμβόλαιο Exhibit 10 (minimum μονοετές χωρίς bonus, η ομάδα έχει τη δυνατότητα να το μετατρέψει σε two-way αν το επιθυμεί).

Πάντως αναμένεται να τους απελευθερώσει πριν το deadline του Σαββάτου για να μπορέσουν να μεταφερθούν στη θυγατρική στην G-League και πρωταθλήτρια, Raptors 905. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει την ευκαιρία στο μέλλον να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ των Ράπτορς.

Ο Άλεξ θα ψάξει τις πιθανότητες του για να συνεχίσει στον δρόμο που έχουν χαράξει τα αδέρφια του, αφού και οι τρεις (Γιάννης, Θανάσης και Κώστας) έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

