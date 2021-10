Μιλγουόκι Μπακς: Νέο πολυετές συμβόλαιο στον GM Τζον Χορστ

Ο General Manager των Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με τα «Ελάφια».

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 50 ολόκληρα χρόνια, ο GM της ομάδας ανταμείφθηκε... καταλλήλως από τη διοίκηση των Μπακς.

Συγκεκριμένα υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μιλγουόκι, κάτι που αποκάλυψε ο πάντα έγκυρος, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

O Τζον Χορστ βρίσκεται στους Μιλγουόκι Μπακς από τον Ιούνιο του 2017, ενώ το 2019 πήρε και τον τίτλο και του καλύτερου παράγοντα στο ΝΒΑ.

Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε και επίσημα από τους πρωταθλητές.

In his 4 seasons as general manager, the Bucks have made the playoffs each season, which included two trips to the ECF, an NBA Finals appearance, and the team’s first NBA title in 50 years. pic.twitter.com/eXUR1fSmWK