Ξεκαρδιστικός ΝτοκΡίβερς για Μπεν Σίμονς: «Μάλλον πρέπει να ακολουθήσω τον Βοϊναρόφσκι για να μάθω» (vid)

Ο Γκλεν Ντοκ Ρίβερς απάντησε με χιούμορ σε ερώτηση που του έγινε αναφορικά με τον Μπεν Σίμονς και το μέλλον του στους Φιλαντέλφεια 76ers.

Ο προπονητής των Σίξερς όταν ρωτήθηκε για τον Αυστραλό πόιντ/φόργουορντ και θέλοντας να εκφράσει την... άγνοιά του όσον αφορά το «τι μέλλει γενέσθαι», είπε χαρακτηριστικά:

«Απ' ότι είδα πέρασε από τεστ Covid, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσω τον Βόι (σ.σ. Βοϊναρόφσκι) για να δω και εγώ τι συμβαίνει» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, σκορπίζοντας το γέλιο στην αίθουσα.

Όπως είναι γνωστό η κατάσταση με τον Μπεν Σίμονς είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, με τον ίδιο να κάνει τελικά την εμφάνισή του στις εγκαταστάσεις των Σίξερς προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις για κορονοϊό, όπως ακριβώς προβλέπει το ιατρικό πρωτόκολλο.

