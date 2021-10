Χάρελ για Λέικερς: «Αισθάνομαι ότι έχασα μία σεζόν»

Ο Μοντρέζλ Χάρελ χαρακτήρισε ως χαμένη τη σεζόν που πέρασε στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Η άφιξη του Μοντρέζλ Χάρελ στα αποδυτήρια των Λος Άντζελες Λέικερς είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες κινήσεις του περσινού καλοκαιριού. «Κλοπή» κανονική, αφού ο Χάρελ, ο καλύτερος 6ος παίκτης, είχε μείνει ελεύθερος απ' τους Κλίπερς.

Η σεζόν κύλησε. Και σταδιακά ο Χάρελ έμπαινε στο περιθώριο. Όταν έφτασε η ώρα της ανταλλαγής του Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο Χάρελ μπήκε ανάμεσα στην... πραμάτεια που θα άλλαζε... γειτονιά και από το Λος Άντζελες βρέθηκε στην Ουάσινγκτον.

«Δεν έχω αξιοποιηθεί όπως θα ήθελα την περασμένη σεζόν. Σχεδόν νιώθω ότι είχα μία χαμένη χρονιά», ήταν τα λόγια του 27χρονου φόργουορντ. Στους Λέικερς είδε τον χρόνο του να μειώνεται κατά πέντε λεπτά, σε σχέση με τους Κλίπερς (27.8 έναντι 22.9), ενώ και οι αριθμοί του είχαν αισθητή πτώση: 13.5 πόντοι έναντι 18.6, 1.1 ασιστ έναντι 1.7 και 6.2 ριμπάουντ, έναντι 7.1 στους Κλίπερς.

Ειδικά στη σειρά των playoffs, απέναντι στους Φίνιξ Σανς, ο Χάρελ αγωνίστηκε συνολικά (σε έξι αγώνες) για 39 λεπτά (από τα διαθέσιμα 288).

Montrezl Harrell takes shot at how the Lakers utilized him



"I didn't really get to be utilized how I wanted to be last year. I damn near felt like I had a season off."https://t.co/c0dqa1uUOl