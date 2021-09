NBA: Πρωτόκολλο 65 σελίδων, γεμάτο απαγορεύσεις για τους ανεμβολίαστους

Το NBA εξέδωσε το καινούργιο πρωτόκολλο, ενόψει της νέας σεζόν, και είναι γεμάτο από απαγορεύσεις για όσους παίκτες έχουν επιλέξει να μην κάνουν το εμβόλιο.

Μοιάζει με την απαραίτητη ετήσια λατρεία στα χρόνια της covid-19 για το ΝΒΑ. Το νέο πρωτόκολλο υγείας για τον κορονοϊό είναι εδώ. Διαθέτει 65 σελίδες. Και είναι γεμάτες από απαγορεύσεις για τους σχεδόν 40 αθλητές που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν!

Κάπως έτσι, οι παίκτες που αποφάσισαν - για διάφορους λόγους - να μην εμβολιαστούν (οι Μπράντλεϊ Μπιλ, Καϊρί Ίρβινγκ, Τζόναθαν Άιζακ και Άντριου Ουίγκινς είναι τέσσερις απ' αυτούς), δεν θα μπορούν να:

Οι ανεμβολίαστοι θα μπορούν να βγουν για ψώνια, απαραίτητες δραστηριότητες και για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Δεν επιτρέπεται να επισκεφθούν εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ και να δίνουν το παρών σε συγκεντρώσεις πολλών ατόμων.

NBA's 65-page health and safety protocols for ‘21-22 include restrictions on non-fully-vaccinated players, such as:



No dining indoors in same room as other player, 6 feet of distance in team meeting, distant locker, remain at residence or hotel, prohibited from public venues.