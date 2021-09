Μπουλς: Ανανέωσαν Ουάιτ και Ουίλιαμς (pic)

Οι Μπουλς ανανέωσαν τις συμφωνίες με τους Κόμπι Ουάιτ και Πάτρικ Ουίλιαμς.

Κάνουν τον προγραμματισμό τους για το μέλλον οι Μπουλς. Το Σικάγο έκανε χρήση της option στα συμβόλαια του Κόμπι Ουάιτ και Πάτρικ Ουίλιαμς. Οι δυο παίκτες πλέον δεσμεύονται με συμβόλαιο με τους.... ταύρους μέχρι τη σεζόν 2022-23.

Είναι το... μέλλον της ομάδας και ο οργανισμός τους πιστεύει πολύ. Ο Ουάιτ τη σεζόν που πέρασε είχε 15.1 πόντους και 4.8 ασίστ μέσο όρο, ενώ ο ψηλός των... ταύρων μέτρησε 9.2 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά ματς.

Τη σεζόν 2021/22 οι Μπουλς θα διαθέτουν μια εξαιρετική περιφερειακή βασική τριάδα, με Λόνζο Μπολ στο «1», Ζακ ΛαΒίν στο «2» και τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν στη θέση του small forward, ενώ υπάρχει και ο Νίκολα Βούτσεβιτς στη θέση του σέντερ. Βαρέθηκαν να είναι... κομπάρσοι και ψάχνουν τη χαμένη λάμψη τους.

