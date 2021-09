Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Σεμπάλος

Ο βετεράνος NBAer Σέντρικ Σεμπάλος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 20 μέρες και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό.

O Σέντρικ Σεμπάλος συγκλόνισε τις προηγούμενες ημέρες με τη φωτογραφία που ανέβασε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλευόταν λόγω Covid-19, ζητώντας συγγνώμη αν πλήγωσε κάποιον στο παρελθόν...

Η περιπέτεια που πέρασε έλαβε τέλος και ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσους του συμπαραστάθηκαν.

«Καλησπέρα σε όλους. Μετά από 20 ημέρες στη… θανατική ποινή, μέσω της χάρης Του και των προσευχών σας, είμαι στο σπίτι μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς ξεχωριστά για τη βοήθειά σας. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έκαναν εξαιρετική δουλειά, ειδικά στις σκοτεινές μου μέρες».

O Σεμπάλος αγωνίστηκε στο ΝΒΑ για 11 σεζόν. Φορώντας τις φανέλες των Φίνιξ Σανς, Λος Άντζελες Λέικερς, Ντάλας Μάβερικς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Μαϊάμι Χιτ.

Hello everyone, after 20 straight days on death row, through his grace and your well wishes and prayers, I AM HOME… I can not thank each and every one of you enough for your help. The doctors and nurses did a great job especially in my darkest days…..▶️ pic.twitter.com/8CKfY7V2ti