ΝΒΑ: Οι Γκρίζλις άφησαν ελεύθερο τον Γκασόλ

Οι Γκρίζλις αποδέσμευσαν τον Μαρκ Γκασόλ ο οποίος πλέον φέρεται διατεθειμένος να παίξει μπάσκετ στη β' κατηγορία της Ισπανίας για λογαριασμό της Τζιρόνα.

Οι Μέμφις Γκρίζλις ενημέρωσαν επισήμως πως αποδέσμευσαν τον Μαρκ Γκασόλ. Ο Ισπανός σέντερ αποκτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τους Λέικερς μαζί με ένα draft pick β' γύρου 2024 για τα δικαιώματα του Κινέζου Γουάνγκ Ζελίν (νούμερο 57 στο NBA Draft το 2016).

Ο Γκασόλ αγωνίστηκε τα προηγούμενα 13 χρόνια στο ΝΒΑ, έχοντας 14 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ σε 891 συμμετοχές με τους Γκρίζλις, τους Ράπτορς και τους Λέικερς. Την ίδια στιγμή, οι συμπατριώτες του αναφέρουν πως αναμένεται να επιστρέψει στην Ισπανία για λογαριασμό της Τζιρόνα, που αγωνίζεται στη β' κατηγορία.



The @memgrizz today announced the team waived Marc Gasol. Press release below. pic.twitter.com/HAgsu1HYBA