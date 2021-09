Μπακς: Ο Χιλ έφτιαξε τον δικό του ζωολογικό κήπο στο Τέξας (pic)

Ο Τζορτζ Χιλ έφτιαξε το δικό του ράντσο στο Τέξας για να φροντίζει και να βοηθά διάφορα είδη ζώων, αφού μέσα το κτήμα του έχει και ζωολογικό κήπο.

Δεν αφοσιώνεται αποκλέιστικά στο μπάσκετ ο Τζορτζ Χιλ. Ο γκαρντ των Μπακς πλέον έχει ράντσο στο Τέξας, 35 λέπτά από το σπίτι του στο Σαν Αντόνιο. Μάλιστα περιλαμβάνει το δικό του ζωολογικό κήπο με σκοπό να φροντίζει τα ζώα και να τους προσφέρει ένα είδος ελευθερίας. Εκεί θα βρει κάποιος μεταξύ άλλων ζέβρες, αντιλόπες, καγκουρό.

Επιπλέον υπάρχουν 16 άτομα που δουλεύουν στο ράντσο με σκοπό να προσφέρουν βοήθεια στα ζώα και να τα φροντίζουν αν αρρωστήσουν ή τραυματιστούν. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία από τον έμπειρο γκαρντ που γύρισε στο Μιλγουόκι και θα είναι πλέον συμπαίκτης ξανά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

DID YOU KNOW? Milwaukee Bucks veteran guard George Hill has his own 850-acre ranch in Texas, 35 minutes from his San Antonio home. The ranch is his own personal zoo & has it to take care of animals & to have the animals roam freely 👏 pic.twitter.com/gzpWboaEYY