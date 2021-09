NBA G League: Οι Καπιτάνες ντε Μέξικο θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν

Η Λατινική Αμερική αποκτά εκπρόσωπο στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ, καθώς οι Καπιτάντες ντε Μέξικο θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στην G League.

Η G League θα έχει πλέον, αρχής γενομένης από τη σεζόν 2021-22, στη σύνθεση της και μια ομάδα από την Λατινική Αμερική. Οι Καπιτάνες ντε Μέξικο εισέρχονται στην λίγκα και θα αποτελέσουν την πρώτη λατινοαμερικάνικη ομάδα του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, σημειώνεται πως οι Καπιτάνες θα δώσουν όλα τους τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες κι όχι στη φυσική τους έδρα, την πόλη του Μέξικο, λόγω των περιορισμών στα ταξίδια εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Ο εν λόγω σύλλογος είναι νεοσύστατος καθώς ιδρύθηκε το 2017. Αξίζει να αναφέρουμε πως General Manager της μεξικανικής ομάδας είναι ο Ελληνοαμερικανός, Νικ Λάγιος.

The NBA G League will have its first Latin American team in the 2021-22 season – the Mexico City Capitanes – but the Capitanes will play all of their games in the United States due to COVID-19 restrictions on international travel.