Αντετοκούνμπο: Συναντήθηκε με τον θρύλο Νίκο Γκάλη (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον Νίκο Γκάλη. Με τη φωτογραφία τους να ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Η πιο μεγάλη συνάντηση! Μέχρι την επόμενη! Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, ο πρωταθλητής του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο συνάντησε τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλη!

Ο «γκανγκστερ», με ξυρισμένο κεφάλι, φωτογραφήθηκε με τον Greek Freak, ωστόσο ο Giannis είχε μαζί του και εκλεκτή... παρέα! Το τρόπαιο του ΝΒΑ! Οι... τρεις τους, μαζί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον Θοδωρή Παπαλουκά και μεγάλα χαμόγελα, χάρισαν μία φωτογραφία που ξεχειλίζει από μπάσκετ.

«Είναι ο λόγος που οι περισσότεροι ξεκίνησαν το μπάσκετ στην Ελλάδα. Είδα τη... φωτιά στα μάτια του», έγραψε ο Giannis.

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY