Ράπτορς: Επιστρέφουν στο Τορόντο τη νέα σεζόν

ΟΙ Τορόντο Ράπτορς πήραν την άδεια από την κυβέρνηση του Καναδά και τη σεζόν 2021-22 θα αγωνίζονται και πάλι στο «σπίτι» τους.

Όπως είναι γνωστό τα μέτρα για την πανδημία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είχαν βάλει απαγορευτικό στα ταξίδια από τις ΗΠΑ στον Κανάδα και το αντίστροφο.

Αποτέλεσμα; Να «ξεσπιτωθούν» οι Τορόντο Ράπτορς και να χρησιμοποιήσουν ως έδρα την Τάμπα Μπέι στη Φλόριντα. Όμως, δεν θα υπάρξει και συνέχεια.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση του Καναδά άναψε το «πράσινο» φως στους «πτερόσαυρους» να επιστρέψουν στην φυσική τους έδρα και να δώσουν κανονικά τα εντός έδρας παιχνίδια τους στην «Scotiabank Arena» του Τορόντο.

