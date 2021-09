Κούκοτς: «Ο Τζόρνταν επηρέασε τη ζωή μου με κάθε πιθανό τρόπο» (pic)

Ο Τόνι Κούκοτς ετοιμάζεται να μπει στο «Hall Of Fame» και εξήγησε τον λόγο που επέλεξε τον Μάικλ Τζόρνταν προκειμένου να τον συνοδεύσει.

Σε λίγες ώρες ο μεγάλος Κροάτης θα περάσει στην αιωνιότητα του παγκόσμιου μπάσκετ, καθώς θα ενταχθεί στο διάσημο «Hall Of Fame» του Σπρίνγφιλντ.

Όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό, εκείνος που θα τον συνοδεύσει δεν είναι άλλος από τον Μάικλ Τζόρνταν, με τον Κούκοτς να εξηγεί τον λόγο που τον επέλεξε:

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερο άτομο από τον Μάικλ Τζόρνταν προκειμένου να σταθεί στο πλάι μου αύριο. Ο Μάικλ έχει επηρεάσει τη ζωή μου με κάθε πιθανό τρόπο».

“I don’t think there is a better person than Michael Jordan to stand beside me tomorrow. Michael has impacted my life in every way possible.” – Toni Kukoc #21HoopClass pic.twitter.com/dhxC4G9GA1