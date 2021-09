Μπακς: Στο training camp ο γκαρντ Ουότερς (pic)

Ο Τρεμόντ Ουότερς θα βρεθεί στο training camp των Μπακς για να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, το Μιλγουόκι έφτασε σε συμφωνία με τον γκαρντ Τρεμόντ Ουότερς.

Ο παίκτης θα διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ του training camp, ενώ οι Μπακς έχουν ανοικτές θέσεις για εγγυημένο και two-way συμβόλαιο. Την σεζόν 2019-20 έπαιξε 11 ματς στους Σέλτικς με 3.6 πόντους και 1.5 ασίστ, ενώ πέρυσι είχε 26 ματς με 3.8 πόντους και 2.4 ασίστ. Επιπλέον την αγωνιστική περίοδο 2020-21 ξεκίνησε βασικός σε 3 περιπτώσεις.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ψάχνει τα ιδανικά... κομμάτια για να κλείσει το ρόστερ της και στο training camp θα ξεκαθαρίσουν πολλά για τις τελευταίες θέσεις που διεκδικούνται.

Guard Tremont Waters has agreed to a deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Waters will compete for a roster spot in training camp, with the Bucks having open guaranteed and two-way slots. He spent his first two NBA seasons with Celtics.