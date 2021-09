Σικάγο Μπουλς: Αμυντική ενίσχυση με Στάνλεϊ Τζόνσον (pic & vid)

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον συμφώνησε με τους Σικάγο Μπουλς, προσφέροντας μία σημαντική λύση στην άμυνα της ομάδας του Μπίλι Ντόνοβαν.

Οι Μπρούκλιν Νετς μπορεί να αναζήτησαν τον τρόπο να αποκτήσουν τον 25χρονο Στάνλεϊ Τζόνσον, ωστόσο ο πρώην φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς.

Ο Τζόνσον θα αποτελέσει μία εξαιρετική λύση στην άμυνα, ενώ στο... βιογραφικό του έχει εκείνο το απίθανο double double της πιο πρόσφατης σεζόν, με 36 πόντους και 10 ριμπάουντ (μαζί με 5 ασίστ και 6 εύστοχα τρίποντα). Αντίπαλοι των Καναδών ήταν οι Σικάγο Μπουλς!

Τη σεζόν 2020-2021 ο Τζόνσον μέτρησε 4.4 πόντους σε 16.5 λεπτά στο παρκέ. Έμεινε ελεύθερος από τους Ράπτορς, έχοντας ολοκληρώσει το συμβόλαιο των 3.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Free agent forward Stanley Johnson has agreed to a deal with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium.