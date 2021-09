Φαβορί οι Ουόριορς για τον Σίμονς (pic)

Ο Μπεν Σίμονς ενημέρωσε τις προηγούμενες ημέρες τους Σίξερς πως δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η συνεργασία τους ζητώντας να γίνει trade και οι Ουόριορς φαντάζουν ο πιο πιθανός προορισμός για τον 25χρονο περιφερειακό.

Έπειτα από τη νέα αποτυχία στα φετινά playoffs, o Σίμονς τέθηκε σε διαθεσιμότητα για ανταλλαγή από τους Σίξερς, ενημερώνοντας τους ανθρώπους της ομάδας πως θέλει να φύγει. Μάλιστα ο 25χρονος περιφερειακός φέρεται να δήλωσε πως δεν επιθυμεί να δώσει το «παρών» ούτε στο training camp.

Στο μεταξύ οι Ουόριορς φαντάζουν από τις στοιχηματικές εταιρείες των ΗΠΑ ως φαβορί για να τον αποκτήσουν μέσω trade. Στη δεύτερη θέση φιγουράρουν οι Τίμπεργουλβς και στην τρίτη οι Σακραμέντο Κινγκς.

Πλέον ο Ντάριλ Μόρι καλείται να βρει ομάδα για να διεκδικήσει τα σωστά ανταλλάγματα.

Where will Ben Simmons play next season? 🤔



(CO & DC only) pic.twitter.com/cmXuZ6p2vp