ΝΒΑ: Συνεχίζει στους Χοκς για δυο χρόνια και 46 εκατομμύρια ο Καπέλα (pic)

Ο Κλιντ Καπέλα συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Ατλάντα Χοκς, υπογράφοντας επέκταση για δυο χρόνια και 46 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 27χρονος Ελβετός σέντερ (2μ.08) θα συνεχίσει να αγωνίζεται στους Χοκς αφού σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, συμφώνησε για επέκταση του συμβολαίου του για δυο χρόνια και 46 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Καπέλα σημείωσε πέρσι 15.2 πόντους και 14.3 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας) μ.ό. σε 63 αγώνες στη regular season με την Ατλάντα που έφτασε ως το τελικούς της Ανατολής, εκεί όπου το εμπόδιο των μετέπειτα πρωταθλητών Μπακς αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τα «Γεράκια».

Atlanta Hawks center Clint Capela has agreed on a two-year, $46M extension, sources tell ESPN. He had two years left on his current deal and now is under contract through 2024-2025.