NBA: Οι κορυφαίοι της ιστορίας σε... τετράποντα, τέταρτος ο Κάρι (pic)

Το... τετράποντο έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά μερικοί παίκτες του έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.

Το λες τρίποντο και φάουλ ή αλλιώς... τετράποντο αν μπει και η συμπληρωματική βολή. Ορισμένοι ΝΒΑers έχουν ξεφύγει σε αυτή την κατηγορία, βάζοντας αρκετά τέτοια καλάθια. Στην κορυφή βρίσκεται ο Τζαμάλ Κρόφορντ που το έχει κάνει 54 φορές, παίζοντας μόνος και δείχνοντας να μην έχει αντίπαλό. Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον... μάστορα σε τέτοια κολπάκια, αφού επιδιώκει σχεδόν πάντα την επαφή, Τζέιμς Χάρντεν με 34. Την τριάδα κλείνει ο ικανότατος σουτέρ, Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο σπουδαιότερος σουτέρ της ιστορίας, Στεφ Κάρι βρίσκεται στην 4η θέση με 17... τετράποντα, αφού για να του κάνεις φάουλ πάνω στο τρίποντο θα πρέπει να τον προλάβεις και ο Στεφ τις περισσότερες φορές είναι... άπιαστος στην εκτέλεση.

Πάντως ο Κρόφορντ εκτός από... άρχοντας του shake n bake είναι και αξεπέραστος στα... τετράποντα.

Jamal Crawford transformed the 4-point play into an art form. 👌 pic.twitter.com/DxDFlFHyrS