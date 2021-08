ΝΒΑ: Υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους (pics)

Το ΝΒΑ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν. Και δεν πρόκειται να αφήσει δίχως εμβόλιο κανέναν, απ' αυτούς που έχουν άμεση σχέση με τις ομάδες!

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους! Η οδηγία του ΝΒΑ είναι απλή. Στο ξεκίνημα της σεζόν 2021-2022 (19 Οκτωβρίου): Εμβόλιο για όλους. Όχι μόνο για τους παίκτες. Οι προπονητές, το διοικητικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό, όσοι ασχολούνται με τα social media κάθε ομάδας, όπως και οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Επίσης, η υποχρέωση αγγίζει και τους διαιτητές!

Το ΝΒΑ φαίνεται να ακολουθεί την οδηγία μιας άλλης μεγάλης λίγκας των ΗΠΑ, το NFL, το οποίο κάνει τον εμβολιασμό υποχρεωτικό. Ήδη οι Μπρούκλιν Νετς έχουν ανακοινώσει ότι δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν μόνο εμβολιασμένοι φίλαθλοι.

Οι Σακραμέντο Κινγκς έχουν ενημερώσει πως οι υπάλληλοί τους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους μέχρι την 1η Νοεμβρίου, ενώ ανάλογη είναι και η οδηγία των Μαϊάμι Χιτ.

Τέλος, από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν ενημερώσει ότι όσοι προσέρχονται στο γήπεδο, από την ηλικία των 12 και άνω, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

The NBA will require vaccination for any in-person interactions, sources tell @ShamsCharania.



This will include coaches, front-office members, medical/performance staff, PR, social media and team/arena security, among others ⤵️https://t.co/dG85WJp1lk