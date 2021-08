Λέικερς: Ρόντο και Τζόρνταν στο δρόμο για το Λ.Α. αν μείνουν ελεύθεροι (pic)

Κάθε καλός χωράει στο ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς, με τους πρωταθλητές του 2020 να είναι το φαβορί για την απόκτηση των Ραζόν Ρόντο και ΝτιΆντρε Τζόρνταν, αν μείνουν ελεύθεροι από τις ομάδες τους.

Το πλάνο συνοδεύεται από έναν αστερίσκο. Μερικών εκατομμυρίων. Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι ο πιθανότερος προορισμός για δύο βετεράνους, οι οποίοι θα δώσουν σημαντικές λύσεις σε μία δύσκολη και απαιτητική σεζόν.

Ο ένας είναι ο Ραζόν Ρόντο, μέλος των πρωταθλητών του 2020. Πλέον, μετά την πρόσφατη ανταλλαγή βρέθηκε απ' τους Λος Άντζελες Κλίπερς στους Μέμφις Γκρίζλις. Με ένα συμβόλαιο ενός έτους, αξίας 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ρόλος του Ρόντο στη «φούσκα» του Ορλάντο ήταν κομβικός για τους Λέικερς, ωστόσο το επόμενο καλοκαίρι επέλεξε να μείνει ελεύθερος και διάλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους Ατλάντα Χοκς, έχοντας μόλις 27 συμμετοχές, προτού καταλήξει στους Κλίπερς.

Ο άλλος είναι ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν, ανεπιθύμητος εδώ και καιρό στο Μπρούκλιν. Η περίπτωσή του, προκειμένου να εξαγοραστεί το συμβόλαιό του και να μείνει ελεύθερος, είναι πολύπλοκη. Έχει ακόμη τρία χρόνια στο συμβόλαιό του, συνολικής αξίας (σχεδόν) 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Rajon Rondo and Deandre Jordan are strong candidates to join the Lakers if they are bought out.



(via ESPN) pic.twitter.com/PsKurTHsI9