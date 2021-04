Νετς: Ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν έχει... εξαφανιστεί, αλλά δεν φεύγει! (pic)

Ο ρόλος του ΝτιΆντρε Τζόρνταν άλλαξε. Άρδην. Οι Μπρούκλιν Νετς επιβεβαιώνουν την είδηση πως επιθυμούν να αλλάξουν ρότα. Και να... απομακρυνθούν από τον Αμερικανό σέντερ. Στα τέσσερα τελευταία ματς των Νετς, ο Τζόρνταν δεν έχει αγωνιστεί ούτε δευτερόλεπτο.

Ενώ στα τελευταία δώδεκα δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο τελευταίο δωδεκάλεπτο! Ο ερχομός του Μπλέικ Γκρίφιν και του ΛαΜάρκους Όλντριτζ (κυρίως) έχουν... κόψει λεπτά από τον Τζόρνταν. Το ίδιο θα κάνει και η επιστροφή του Κέβιν Ντουράντ. Όπως και το ξεπέταγμα του Νικ Κλάξτον!

Ωστόσο, στο Μπρούκλιν είναι δεδομένο πως δεν πρόκειται να τον διώξουν. Τα μεσάνυχτα (στις ΗΠΑ) τελειώνει η διορία για τα buy out των συμβολαίων και όλα δείχνουν ότι ο Τζόρνταν θα μείνει για τα playoffs. Μία έξτρα λύση σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ, για τον σέντερ που μετράει 57 εμφανίσεις στη βασική πεντάδα αγώνων των playoffs.

Φέτος, ο 32χρονος μπασκετμπολίστας, σε 46 αγώνες με τους Νετς, μετράει 7.5 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 16 ασίστ.

