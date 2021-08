Μπακς: Επέκταση τριών ετών για Μπουντενχόλζερ (pic)

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ήταν η τελευταία εκκρεμότητα που έκλεισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, με τον προπονητή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να υπογράφει επέκταση τριών ετών.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ θα παραμείνει στον πάγκο των πρωταθλητών Μιλγουόκι Μπακς μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-2025! Η νέα τριετής επέκταση που υπέγραψε θα ενεργοποιηθεί από το επόμενο καλοκαίρι, αφού η σεζόν που θα ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες είναι η τελευταία της προηγούμενης, τετραετούς, συμφωνίας.

Η παραμονή του «κόουτς Μπαντ» ήταν και η τελευταία εκκρεμότητα στο ρόστερ των πρωταθλητών και η πλέον λογική εξέλιξη, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στους Φίνιξ Σανς.

Ουσιαστικά στην offseason οι Μπακς έχασαν μόνο τον Πι Τζέι Τάκερ (κατέληξε στους Μαϊάμι Χιτ), αφού πέτυχαν την παραμονή του Μπόμπι Πόρτις. Επίσης ανανέωσε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Το ρεκόρ του Μπουντενχόλζερ, σε τρεις σεζόν στους Μπακς, βρίσκεται στο 193-82.

