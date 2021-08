ΝΒΑ: Μερίδιο κερδών σε παίκτες και ομάδες από τη νέα συμφωνία για τις trading cards (pic)

Οι 30 ομάδες του ΝΒΑ και οι παίκτες του απέκτησαν άλλον έναν πόρο εισοδημάτων, μετά τη συμφωνία (που θα ξεκινήσει το 2026) με την εταιρία Fanatics για την αποκλειστική δημιουργία και πώληση trading cards!

Μερίδιο από την επιχείρηση για τις ομάδες και τους παίκτες! Αυτό προβλέπει η νέα συμφωνία ανάμεσα στην εταιρία memorabilia Fanatics και το ΝΒΑ!

Η εταιρία, η οποία λογίζεται από τις μεγαλύτερες στη διακίνηση αθλητικών συλλεκτικών ειδών και trading cards, συμφώνησε τόσο με το ΝΒΑ, όσο και με την Ένωση των παικτών.

Η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί το 2026, όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα με την Panini America. Από το νέο deal θα βγουν κερδισμένες και οι ομάδες, αλλά και οι αθλητές, αφού η Fanatics θα τους δίνει μερίδιο από τα κέρδη της επιχείρησης.

Ήδη η Fanatics έχει πάρει τα δικαιώματα τόσο στο NFL, όσο και στο MLB.

Licensed sports giant Fanatics has reached a deal with the NBA and NBPA to replace Panini in 2026 for exclusive license to produce basketball cards – giving equity to players and league in the new trading cards venture.