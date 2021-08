Μπακς: Θα πάρουν τα δαχτυλίδια κόντρα στους Νετς, ανακοίνωσαν το πρόγραμμα των φιλικών

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή στις 19 Οκτωβρίου κόντρα στους Νετς, ενώ έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι Μιλγουόκι Μπακς θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι για τη νέα σεζόν στις 19 Οκτωβρίου στο «Fiserv Forum» κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς των Ντουράντ, Ίρβινγκ και Χάρντεν!

Μάλιστα θα είναι και το παιχνίδι όπου θα παραλάβουν από το ΝΒΑ και τα δαχτυλίδια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Παράλληλα τα «Ελάφια» ανακοίνωσαν και το πρόγραμμα της preseason όπου θα δώσουν πέντε πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Αρχικά θα δώσουν ανοικτό «διπλό» στις 3/10 και στη συνέχεια θα παίξουν στο Μέμφις κόντρα στους Γκρίζλις (5/10), στο Μπρούκλιν απέναντι στους Νετς (8/10), στη συνέχεια θα υποδεχθούν την Οκλαχόμα (10/10), θα ταξιδέψουν έπειτα στη Γιούτα για την αναμέτρηση με την Τζαζ (13/10) και θα κλείσουν το πρόγραμμα της preseason στο Μιλγουόκι με αντίπαλο το Ντάλας του Λούκα Ντόντσιτς (15/10).

