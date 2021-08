ΝΒΑ: Στους Φίνιξ Σανς ο ΤζαΒέιλ ΜακΓκί (pic)

Ο ΤζαΒέιλ ΜακΓκι θα αγωνιστεί στους Φίνιξ Σανς, την 8η διαφορετική ομάδα της καριέρας του.

Ο τρεις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ και χρυσός Ολυμπιονίκης με τις ΗΠΑ, ΤζαΒέιλ ΜακΓκι συμφώνησε με τους φιναλίστ των πρόσφατων τελικών, Φίνιξ Σανς.

Αυτή είναι η 8η διαφορετική ομάδα στην καριέρα του ΜακΓκί (έχει δύο θητείες στο Ντένβερ) και η τρίτη από το περσινό καλοκαίρι. Τότε είχε συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή στους Ντένβερ Νάγκετς και μετά έμεινε ελεύθερος.

Με τη φανέλα των Νάγκετς - όπου αντιμετώπισε τους Σανς στον 2ο γύρο - ο 33χρονος σέντερ μέτρησε 7.3 πόντους (51.1%), 5.2 ριμπάουντ και 1.2 μπλοκ σε 14.7 λεπτά συμμετοχής, πίσω από τον MVP, Νίκολα Γιόκιτς.

Με αυτή την κίνηση οι Σανς θέλουν να διορθώσουν την περσινή αδυναμία στη θέση των σέντερ, αφού σε αυτή υπήρχε μόνο η αξιόπιστη λύση του Ντιάντρε Έιτον.

Welcome to The Valley, @JaValeMcGee! pic.twitter.com/9Vgxrg9CQm