Οι Σέλτικς κράτησαν τον Σμαρτ ως το 2026

Επέκταση συμβολαίου για τον Μάρκους Σμαρτ που θα παραμείνει κάτοικος Βοστώνης ως την σεζόν 2025-26.

Ο Μάρκους Σμαρτ είναι από τα αγαπημένα παιδιά των οπαδών των Μπόστον Σέλτικς και… θα συνεχίσει να είναι και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο γκαρντ των «Κελτών» υπέγραψε την 4ετη επέκταση του συμβολαίου του που κοστίζει στην ομάδα 77 εκατ. δολάρια. Το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ από την σεζόν 2022-23, ενώ την τελευταία χρονιά θα έχει εξασφαλίσει ένα ποσό άνω των 90 εκατ. δολαρίων από αυτή τη συμφωνία.

ESPN Sources: Boston Celtics G Marcus Smart has agreed to a four-year, $77M extension. New deal starts in 2022-‘23 with no player option and secures him at $90M-plus through 2025-‘26.