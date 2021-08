Όταν ο Κόμπι Μπράιαντ έγινε θρύλος του streetball (vids)

19 χρόνια πριν, ο Κόμπι Μπράιαντ έκανε μια ξαφνική "guest" εμφάνιση σε αγώνα streetball. Στο Rucker Park του Χάρλεμ έγινε... πανικός, μόλις έγινε γνωστό, λίγο πριν ξεκινήσει το καθιερωμένο παιχνίδι, ότι ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς θα συμμετάσχει σε αυτό.

Στις 18 Ιουλίου του 2002, ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ βρέθηκε στο Rucker Park του Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Φόρεσε το αγαπημένο του «8» και, μπροστά σε πλήθος κόσμου που παρεβρισκόταν στο υπαίθριο γήπεδο, πάτησε παρκέ για να αγωνιστεί στο Entertainer's Basketball Classic. Μόνο που αυτό δεν ήταν γνωστό πριν το τζάμπολ.

Ο 24χρονος τότε σταρ κυριάρχησε εκείνο το συννεφιασμένο απόγευμα, ξεσηκώνοντας το κοινό που παρακολούθησε από κοντά το εκθεσειακό παιχνίδι. Η παρουσία του Μπράιαντ ήταν ξαφνική κι... εκτός προγράμματος, με τον εκφωνητή του γηπέδου να σχολιάζει αργότερα πως «τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει τον Άλεν Άιβερσον να παίζει μαζί με τον Μάρμπερι στην ίδια ομάδα. Είχαμε τον Κέβιν Γκαρνέτ. Η διαφορά με τον Κόμπι Μπράιαντ; Ο κόσμος δεν γνώριζε ότι ο Κόμπι θα έπαιζε στο πάρκο!».

On July 18, 2002, Kobe dominated Rucker Park 🐍



