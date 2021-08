Μαϊάμι Χιτ: Το ρεκόρ που κυνηγά ο Χάσλεμ (pic)

Ο «θρύλος» των Μαϊάμι Χιτ, Γιούντονις Χάσλεμ, στα 41 του χρόνια χρειάζεται μια... απλή συμμετοχή τη νέα σεζόν προκειμένου να ενταχθεί σε ένα ιδιαίτερα κλειστό γκρουπ παικτών.

Ο Γιούντονις Χάσλεμ θα βρεθεί και του χρόνου στο ρόστερ των Χιτ, αφού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον σύλλογο από το Μαϊάμι. Ο 41χρονος φόργουορντ είναι μέλος της ομάδας από το καλοκαίρι του 2003 και βρίσκεται πλέον στο κυνήγι ενός ιδιαίτερα σπάνιου ρεκόρ.

Εάν, λοιπόν, ο Χάσλεμ παίξει έστω και ένα παιχνίδι τη σεζόν 2021-22, θα ενταχθεί στο κλειστό γκρουπ των Τιμ Ντάνκαν, Ντιρκ Νοβίτσκι, Κόμπι Μπράιαντ και Τζον Στόκτον, έχοντας παίξει 19 ή και περισσότερες σεζόν στο NBA με μια συγκεκριμένη ομάδα.

Θα είναι μόλις ο πέμπτος παίκτης που εντάσσεται στη συγκεκριμένη λίστα.

Ο βετεράνος ψηλός έχει αγωνιστεί συνολικά σε 859 ματς της κανονικής περιόδου με 7.6 πόντους και 6.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο συν 147 παιχνίδια ακόμη για τα playoffs με 5.7 πόντους και 5.6 ριμπάουντ. Έχει στην τροπαιοθήκη του τρία δαχτυλίδια πρωταθλητή (2006, 2012, 2013).

.@ThisIsUD would be just the fifth player to suit up for 19+ seasons with a single team.@MiamiHEAT legend 👏 pic.twitter.com/8iWlfHEmKK