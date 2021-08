Ο Χάσλεμ συνεχίζει στα 41 του στους Μαϊάμι Χιτ (pic)

Ο Γιουντόνις Χάσλεμ δεν τα... παρατάει καθώς θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Μαϊάμι Χιτ στα 41 του χρόνια!

Στην 19η σεζόν της καριέρας του ετοιμάζεται να πάρει μέρος ο 41χρονος Χάσλεμ, ο οποίος βρίσκεται από το 2003 στους Μαϊάμι Χιτ! Και θα... συνεχίσει να βρίσκεται τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2022!

Μπορεί τα δύο τελευταία χρόνια να αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια στο σύνολο (4 τη σεζόν 2019-20 και ένα φέτος) ωστόσο παραμένει ο πιο πιστός στρατιώτης των Χιτ! Σύμφωνα με την «Miami Herald» ο Χάσλεμ ανανέωσε το συμβόλαιό του με το Μαϊάμι έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων!

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 859 ματς της κανονικής περιόδου με 7,6 πόντους και 6,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και σε άλλα 147 παιχνίδια των playoffs με 5,7 πόντους και 5.6 ριμπάουντ. Μάλιστα στο ξεκίνημα της καριέρας του και δη τη σεζόν 2002-03 είχε βρεθεί στην Γαλλία φορώντας τη φανέλα της Σαλόν-Σαόν.

NEW: Udonis Haslem -- team captain, veteran forward and Miami native -- expected to return to Heat for 19th NBA season. Here’s where the roster stands https://t.co/LmduISTvAS