Ντουράντ: Αυτό είναι το νέο του συμβόλαιο (pic)

Ο Κέβιν Ντουράντ θα συνεχίσει με... κάθε επισημότητα στους Μπρούκλιν Νετς, προσθέτοντας άλλα 198 εκατομμύρια στον λογαριασμό του από τη σεζόν 2022-23 έως και τη σεζόν 2025-26.

O σούπερ σταρ του ΝΒΑ ετοιμάζεται για την 15η χρονιά του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη (σ.σ. να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2019-20 είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στον αχίλλειο) και ήδη τα συμβόλαια που έχει υπογράψει του έχουν αποφέρει 267,5 εκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι και το τέλος της σεζόν 2025-26, όταν και θα έχει κλείσει 38 χρόνια ζωής, ο Ντουράντ θα έχει... βγάλει από τα συμβόλαια του ΝΒΑ κάτι περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο δολάρια (506,4 εκατομμύρια δολάρια για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι).

Πριν από λίγο οι Μπρούκλιν Νετς ανακοίνωσαν και επίσημα την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του για άλλα τέσσερα χρόνια, το οποίο θα έχει ισχύ από τη σεζόν 2022-23. Ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς έχει να λάβει άλλα 40,9 εκατομμύρια δολάρια από το συμβόλαιο που είχε υπογράψει τον Ιούλιο του 2019, ενώ δεν ήθελε να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι όπου θα μπορούσε να κάνει opt-in σε άλλα 42,7 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντουράντ προτίμησε να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του και να έχει το... κεφάλι του ήσυχο, χωρίς να μπει καθόλου στην διαδικασία της free agency σ' έναν χρόνο από τώρα. Το νέο συμβόλαιο θα του αποφέρει άλλα 198 εκατομμύρια δολάρια, λαμβάνοντας στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και όταν θα είναι 37 στα 38, περίπου 54,7 εκατομμύρια δολάρια.

Έχουμε και λέμε: Για την σεζόν 2022-23 προβλέπεται να λάβει 44,14 εκατομμύρια δολάρια, για την σεζόν 2023-24 άλλα 47,64 εκατομμύρια δολάρια, για την σεζόν 2024-25 θα προσθέσει 51,17 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό του, ενώ για την τελευταία του χρονιά θα έχει να πάρει -όπως είπαμε- άλλα 54,7 εκατομμύρια δολάρια!

