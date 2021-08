Σάρλοτ Χόρνετς: Πήραν Ιουάντου, τέλος ο Μάρτιν

Την απόκτηση του Ουές Ιουάντου ανακοίνωσαν επίσημα οι Σάρλοτ Χόρνετς που αποχαιρέτισαν παράλληλα τον Κέιλεμπ Μάρτιν.

Στους Χόρνετς θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Ουές Ιουάντου που μέχρι πρότινος άνηκε στους Νιου Όρλιανς Πέλικανς. Ο 27χρονος γκαρντ-φόργουορντ κατέγραψε πέρσι με τους «Πελεκάνους» 2.8 πόντους και 2.6 ριμπάουντ σε 18 εμφανίσεις, ενώ είχε αρχίσει τη σεζόν στους Μάβερικς. Ο παίκτης με καταγωγή από το Τέξας βρίσκεται στην λίγκα από το 2017 (pick των Ορλάντο Μάτζικ στο νούμερο 33 του Draft τότε) κι έχει εμπειρία 233 αγώνων.

Αντιθέτως, αποχώρησε από τον σύλλογο της Σάρλοτ ο φόργουορντ Κέιλεμπ Μάρτιν. Ο 26χρονος παίκτης (1.96μ.) αποτελεί παρελθόν έπειτα από μια διετία στην ομάδα. Πέρσι μέτρησε 5 πόντους και 2.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 15 λεπτά δράσης σε 53 παιχνίδια.

