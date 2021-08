Νέο πολυετές συμβόλαιο σε Μπορέγκο οι Σάρλοτ Χόρνετς

Ο Τζέιμς Μπορέγκο έχει «κερδίσει» τους ανθρώπους των Σάρλοτ Χόρνετς και θα συνεχίσει στην ομάδα υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα το συμβόλαιο του 44χρονου προπονητή έληγε το καλοκαίρι του 2022 αλλά οι ιθύνοντες των Χόρνετς θέλουν να προχωρήσουν σε πρόωρη επέκταση.

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, ο Μπορέγκο έχει συμβάλλει τα μέγιστα ώστε να αναπτυχθεί ο νεανικός κορμός της ομάδας και να παρουσιάσει μια εξαιρετική εικόνα, παρά τους τραυματισμούς που είχε να αντιμετωπίσει μέσα στη σεζόν.

Αυτός ήταν ένας.... καλός λόγος ώστε να πείσει τους ανθρώπους της Σάρλοτ να προχωρήσουν σε νέο πολυετές συμβόλαιο μαζί του.

