Λέικερς: Καρμέλο Άντονι και Ουέστμπρουκ πήραν θέση στα αποδυτήρια με τα αγαπημένα τους νούμερα (pics)

Οι Καρμέλο Άντονι και Ράσελ Ουέστμπρουκ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στους Λέικερς και ήδη... πήραν θέση στα αποδυτήρια του «STAPLES Center».

Όπως είναι γνωστό οι δύο σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχαν υπάρξει συμπαίκτες και στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ την σεζόν 2017-18.

Στη συνέχεια ωστόσο πήραν... διαφορετικούς δρόμους, με τον Καρμέλο να έχει μια σύντομη παρουσία στο Χιούστον πριν μετακομίσει στο Πόρτλαντ και αλλάξει νούμερο στη φανέλα του έχοντας αποχωριστεί το αγαπημένο του «7».

Το ίδιο έκανε και ο Ουέστμπρουκ στην Ουάσινγκτον καθώς είχε επιλέξει να μην πάρει το «0» (σ.σ. το είχε φορέσει μόνο ο Αρίνας στους Ουίζαρντς) αλλά να πάρει το «4». Βέβαια όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

Το «7» του «Μέλο» και το «0» του «Russ» επιστρέφουν και πάλι στο ΝΒΑ και... ήδη έχουν πάρει θέση στα αποδυτήρια του STAPLES Center!

Melo going back to No. 7. Love to see it. pic.twitter.com/IGIYHt3rDA