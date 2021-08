Μπρούκλιν Νετς: Παίρνουν τον Μπέμπρι με μονοετές συμβόλαιο

Οι Μπρούκλιν Νετς συμφώνησαν για μονοετές deal με τον 27χρονο γκαρντ-φόργουορντ, ΝτιΆντρε Μπέμπρι.

Έπειτα από μια σεζόν με τους Ράπτορς στο Τορόντο, ο ΝτιΆντρε Μπέμπρι (1.96μ.) αλλάζει αγωνιστική... στέγη στο NBA, καθώς έδωσε τα χέρια με τους Μπρούκλιν Νετς για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, όπως μεταδίδει το ESPN.

Ο 27χρονος παίκτης ήταν free agent στην αγορά, αλλά βρήκε γρήγορα την επόμενη του ομάδα και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του κόουτς Στιβ Νας.

Ο Μπέμπρι μέτρησε πέρσι 5.7 πόντους, 2.1 τελικές πάσες και 2.9 ριμπάουντ ανά 19 λεπτά συμμετοχής σε 51 παιχνίδια (12 βασικός) της κανονικής περιόδου.

Free agent G/F DeAndre' Bembry has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN.