Αντετοκούνμπο: Στην Ακρόπολη με τα τρόπαια(pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε την χθεσινή ημέρα, στην Ακρόπολη, μαζί με τα τρόπαια του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, με την οικογένεια του. Μαζί με τον ίδιο και τον Θανάση έχουν έρθει και τα τρόπαια του ΝΒΑ, το πρωτάθλημα και το MVP Τελικών που κέρδισε ο Έλληνας σταρ.

Μπορεί εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων να μην είχε ακόμα την ευκαιρία να πανηγυρίσει στα Σεπόλια, αλλά βρέθηκαν στη Ακρόπολη (4/8), ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και η μητέρα τους, με τους δύο παίκτες των Μπακς να ποζάρουν με τα τρόπαια, με τις φωτογραφίες όσο περνάει η ώρα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

My brother saw @Giannis_An34 in Athens on vacation. I was just at work. How did your day go? pic.twitter.com/JNbvA42MZC