Πέλικανς: Επιχείρησαν το «μπαμ» με Κρις Πολ, προτού ανανεώσει με τους Σανς! (pic)

Οι Πέλικανς προσπάθησαν με την έναρξη της φετινής Free Agency να αποσπάσουν την υπογραφή του Κρις Πολ, παρ' όλα αυτά η μεγάλη μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε τελικά.

Ο σύλλογος από τη Νέα Ορλεάνη προσέφερε συμβόλαιο τριών ετών και 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον 36χρονο σούπερ σταρ, προτού εκείνος υπογράψει την τετραετή επέκταση της συνεργασίας του εν τέλει με τους Φίνιξ Σανς, όπως μεταδίδει το ESPN.

Παρά το ενδιαφέρον και την προσφορά που του κατέθεσαν οι «Πελεκάνοι», ο 11 φορές All Star αποφάσισε να συνεχίσει να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Μόντι Ουίλιαμς.

Ο «CP3» είχε περάσει τα πρώτα έξι χρόνια της επαγγεματικής καριέρας του στην εν λόγω ομάδα, όταν εκείνη βέβαια ονομαζόταν τότε Νιου Όρλεανς Χόρνετς.

The New Orleans Pelicans reportedly offered Chris Paul a three-year, $100 million contract in free agency before he re-signed with Phoenix, per @WindhorstESPN



"I think Chris entertained it for some period of time."

(h/t @RealGM ) pic.twitter.com/z1stRE7Eag