Στους Σικάγο Μπουλς ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (pic)

Στους Σικάγο Μπουλς θα αγωνίζεται τελικά ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος αφήνει το Σαν Αντόνιο για την πόλη των ανέμων!

Συγκεκριμένα η μετακίνηση του ΝτεΡόζαν στο Σικάγο θα γίνει μέσω της διαδικασίας «sign and trade» και όχι ως Free Agent.

Ο έμπειρος φόργουορντ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο και στη συνέχεια θα δοθεί στους Μπουλς με trade προκειμένου να βρεθούν στο Σαν Αντόνιο ο Θάντεους Γιανγκ, ένα μελλοντικό draft pick α' γύρου, όπως επίσης και δύο draft picks β' γύρου.

Οι αποδοχές του ΝτεΡόζαν για την επόμενη τριετία ανέρχονται στα 85 εκατομμύρια δολάρια! Σε 881 ματς της regular season, ο 32χρονος φόργουορντ έχει 20,1 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ, ενώ σε 58 παιχνίδια των playoffs μετράει αντίστοιχα 21,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3,6 τελικές πάσες.

Sources: The San Antonio Spurs are finalizing sending DeMar DeRozan to the Chicago Bulls for Thad Young, a future first-round pick and two second-round picks.