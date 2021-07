ΝΒΑ: Ελεύθερος ο Έιβερι Μπράντλεϊ (vid)

Ο Έιβερι Μπράντλεϊ βγήκε στην αγορά των free agents καθώς οι Ρόκετς δεν έκαναν χρήση της option τους για τη σεζόν 2021-22.

Ο Shams Charania αναφέρει πως η απόφαση ήταν από κοινού κι έτσι ο Μπράντλεϊ είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ενώ οι Ρόκετς εξοικονόμησαν 5.9 εκατομμύρια δολάρια.

Τη φετινή σεζόν ο 30χρονος γκαρντ συμμετείχε σε 27 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, αγωνιζόμενος στο πρώτο μισό της χρονιάς στου Μαϊάμι Χιτ, καταγράφοντας 6.4 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά 22 λεπτά.



