GM των Μπακς για Καλαϊτζάκη: «Μιλήσαμε, θα χρειαστεί δουλειά αλλά τα πάμε καλά με τους Έλληνες» (vid)

Ο Τζον Χορστ μίλησε για την επιλογή του Γιώργου Καλαϊτζάκη στο Draft του ΝΒΑ, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του ίδιου του παίκτη στο Gazzetta για τη συνομιλία που είχαν μετά την διαδικασία, ενώ υποστήριξε ότι με τη σωστή δουλειά μπορεί να ταιριάξει στο στυλ παιχνιδιού των Μπακς.

«Νομίζω η θέση του είναι γκαρντ/φόργουορντ. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να αναπτυχθεί κάποιος παίκτης όσον αφορά τα φυσικά του προσόντα. Έχει ύψος 2.03 μέτρα, καλό χειρισμό της μπάλας, μπορεί να βελτιώσει το σουτ, διαθέτει υψηλό IQ ενώ και το σώμα του θα χρειαστεί βελτίωση» ήταν τα πρώτα λόγια του GM των Μπακς ο οποίος συνέχισε:

«Μίλησα μαζί του και είμαι σίγουρος ότι με την δουλειά που θα κάνει θα τα πετύχει αυτά. Είναι πολύ καλό παιδί. Δεν θα έλεγα ότι είναι point-forward, αλλά στις θέσεις 2 και 3 μπορεί να πετύχει στο ΝΒΑ. Εμείς όπως παίζουμε ταιριάζει στο στυλ μας. Επίσης τα έχουμε πάει πολύ καλά με τους Έλληνες παίκτες».

"He's a 6'6, 6'7 guy who can really pass and handle and is developing as a shooter." - Horst on Kalaitzakis @johnsoncontrols | #BucksDraft pic.twitter.com/S8Ng0tUhfb