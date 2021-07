Τορόντο Ράπτορς: Στο «προσκήνιο» ο Ντινγουίντι (pic)

Οι Τορόντο Ράπτορς αναμένεται να δείξουν «ζεστό» ενδιαφέρον για την περίπτωση του Σπένσερ Ντινγουίντι των Μπρούκλιν Νετς.

Όπως μεταδίδει ο Shams Charania του The Athletic, ο 28χρονος γκαρντ (1.96μ.) είναι μια περίπτωση που ενδέχεται να απασχολήσει τους Τορόντο Ράπτορς το προσεχές διάστημα.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Ντινγουίντι να μη κάνει opt in στον επόμενο χρόνο του συμβολαίου του με τους Μπρούκλιν Νετς, θέλοντας να δοκιμάσει την τύχη του στην free agency.

Ο Ντινγουίντι προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, καθώς περί τα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη, υπέστη μερική ρήξη χιαστού, με αποτέλεσμα να χάσει επί της ουσίας όλη την αγωνιστική σεζόν 2020-21, πλην τριών αγώνων στο ξεκίνημα της.

Συνολικά στην καριέρα του, από το 2014 μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιήσει 326 εμφανίσεις (133 εξ' αυτών ως βασικός) στο NBA, έχοντας κατά μέσο όρο 12.9 πόντους με 32% στο τρίποντο, 5 τελικές πάσες συν 2.8 ριμπάουντ ανά 26 λεπτά συμμετοχής.

