Λέικερς: Ετοιμάζονται να κάνουν δικό τους, τον Ράσελ Ουέστμπρουκ (pics)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζονται να ρίξουν τη μεγάλη βόμβα στα trades του ΝΒΑ καθώς βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Ουίζαρντς για την απόκτηση του Ράσελ Ουέστμπρουκ!

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι στο ESPN, oι Λέικερς προσφέρουν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς τους Κάιλ Κούζμα, Μόντρεζλ Χάρελ, Κεντάβιους Κάλντγουελ Πόουπ και ένα draft pic του α' γύρου προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Μάλιστα εξηγεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συμφωνία, αν και ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει. Παράλληλα, οι Λέικερς είναι σε ανοικτή γραμμή και με τους Σακραμέντο Κινγκς για τον Μπάντι Χιλντ!

Επίσης κατέληξε λέγοντας ότι τα πάντα θα κριθούν στο draft και κατά πόσο οι Λος Άντζελες Λέικερς θα παραχωρήσουν και το νούμερο 22.

The Lakers are near a deal to acquire Washington's Russell Westbrook for Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope and a 2021 first-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021

There's no agreement in place and work still to do on a Westbrook/Lakers deal, but talks with Kings on a possible Hield deal had also been ongoing between two teams, sources said. https://t.co/FV78eXb1Wh July 29, 2021